Лого для сайта sushifood.com.ua

Требуется разработать оригинальный, эксклюзивный дизайн медиакомпании, занимающейся: фотосъемкой, видеосъемкой, компьютерной обработкой фото и видео, видеомонтажем, производством фильмов, клипов и видеороликов а также звукозаписью. Лого должно быть простым и изящным, отражающим суть деятельности компании. ...