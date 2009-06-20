Срочно (до понедельника 18.05) необходимо разработать логотип для яркой лакокрасочной продукции спец.направления ( словесный + графический) и рекламный буклет размером еврофлаера двухсторонний (210х99мм). Бюджет скудный(( С продукцией можна ознакомится на сайте http://moon-light.kiev.ua/
Сообщество фотографов логотип
Здравствуйте.
Тема: сообщество фотографов.
Домен: phocom.ru.
Приветствуется красивая и интересная идеологическая абстракция.
Цвета: умеренные (основной цвет сайта серо-голубой).
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно создать логотип по примеру существующего. Обращайтесь в ICQ: 847722, там дам пример что нужно сделать.Завершен16 лет назад
- $50
Нужно сделать логотип на основе существующего Из формата jpg в формате psd Бюджет 200 руб 1 деньЛоготипы и Знаки68 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Разработка логотипа для сайта, по предварительной договоренностиЗавершен16 лет назад
- $25
Добрый день! Необходимо разработать логотип для магазина занимающегося продажей ножей(основное направление), фонарей и часов. Особенности: 1. Логотип может включать в себя элементы логотипов фирм производителей. ...Завершен16 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип для сайта "SEO.KG" Обязательное присутствие и использование названия "SEO.KG" или "SEO" и надпись "Курсы поисковой оптимизации" или "Поисковая оптимизация сайтов". Сайт компьютерных, сео курсов оффлайн. Логотип должен быть простым, ...Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый день, интересует создание логотипа и корпоративного стиля для компании. Интересует сотрудничество только с юридическим лицом, оплата только безнал.Логотипы и Знаки48 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Автор предложивший вариант, который будет выбран в качестве названия торговой марки бутика по продаже конфет и мармелада получит 30$, можно предлагать несколько вариантов. PS Креатифф приветствуется.Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Требуется разработать оригинальный, эксклюзивный дизайн медиакомпании, занимающейся: фотосъемкой, видеосъемкой, компьютерной обработкой фото и видео, видеомонтажем, производством фильмов, клипов и видеороликов а также звукозаписью. Лого должно быть простым и изящным, отражающим суть деятельности компании. ...Логотипы и Знаки55 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Добрый день товарищи фрилансеры. Необходимо реализовать следующий проект. Создать логоттип для магазина торгующего детской одеждой и игрушками. Требования: Основное назначение логтипа быть помещенным на дисконтную карту. Желательно масштабируемость. ...Завершен16 лет назад