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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
15 лет назад
Всё сделано в лучших традициях заказчика. Автор выполненной работы прочувствовал тематику, подошёл к делу креативно.