Gleb_S

Gleb Sinyutkin Gleb_S

 
33 годаРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Логотип, фирменный стиль.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
mazi
51 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Лого для сайта sushifood.com.ua
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Saitan
Юрий 
38 летЭстония
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Конкурс на создание логотипа для CS
Всё сделано в лучших традициях заказчика. Автор выполненной работы прочувствовал тематику, подошёл к делу креативно.