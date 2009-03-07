sedal

Дмитрий sedal

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание логотипа

    $100

    Требуется подобрать, создать логотип для компании «ОГНИ ГОРОДА» - владельца сети торговых автоматов (продажа CD и DVD дисков, прием платежей, видеопрокат, продажа мультимедийного контента, билетов в кинотеатры, театры и концерты) и инфотерминалов (т.н. «гидов» по ...

    Логотипы и Знаки101 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание персонажа

    $100

    Задача - создание (разработка) мультперсонажа, который в последующем будет переработан в 3d-модель и будет являться «лицом» пользовательского интерфейса, выполняя функции своеобразного гида по магазину (торговому центру). Это должен быть запоминающийся, яркий образ, способный привлечь ...

    3D-графика19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Имя и логотип

    $100

    Требуется подобрать название+логотип для компании-владельца сети торговых автоматов (продажа CD и DVD дисков, прием платежей, видеопрокат, продажа мультимедийного контента, билетов в кинотеатры, театры и концерты) и инфотерминалов (т.н. «гидов» по магазинам, ассортименту товаров и ценам ...

    Копирайтинг58 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание персонажа

    $50

    Стоит задача - создание мультперсонажа, как лица пользовательского интерфейса. Это должен быть запоминающийся, яркий образ, способный привлечь внимание и завлечь посетителя магазина к информационному киоску (в стиле персонажей мультфильмов «Лесная братва», «Ледниковый период», «Рататуй»). ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание логотипа

    $100

    Требуется разработка логотипа для Конструкторского бюро «Парус». Род деятельности: оказание услуг в области обработки металла, конструирование и последующий серийный выпуск изделий собственной разработки из металла. Цвета фирменного стиля: оранжевый, черный, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание персонажа

    Стоит задача - создание мульт. персонажа, как лица пользовательского интерфейса. Это должен быть запоминающийся, яркий образ, способный привлечь внимание и завлечь посетителя магазина к информационному киоску (в стиле персонажей мультфильмов «Лесная братва», «Ледниковый ...

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад