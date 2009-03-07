Требуется подобрать, создать логотип для компании «ОГНИ ГОРОДА» - владельца сети торговых автоматов (продажа CD и DVD дисков, прием платежей, видеопрокат, продажа мультимедийного контента, билетов в кинотеатры, театры и концерты) и инфотерминалов (т.н. «гидов» по ...
- $100Логотипы и Знаки101 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Задача - создание (разработка) мультперсонажа, который в последующем будет переработан в 3d-модель и будет являться «лицом» пользовательского интерфейса, выполняя функции своеобразного гида по магазину (торговому центру). Это должен быть запоминающийся, яркий образ, способный привлечь ...3D-графика19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется подобрать название+логотип для компании-владельца сети торговых автоматов (продажа CD и DVD дисков, прием платежей, видеопрокат, продажа мультимедийного контента, билетов в кинотеатры, театры и концерты) и инфотерминалов (т.н. «гидов» по магазинам, ассортименту товаров и ценам ...Копирайтинг58 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Стоит задача - создание мультперсонажа, как лица пользовательского интерфейса. Это должен быть запоминающийся, яркий образ, способный привлечь внимание и завлечь посетителя магазина к информационному киоску (в стиле персонажей мультфильмов «Лесная братва», «Ледниковый период», «Рататуй»). ...3D-графика9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется разработка логотипа для Конструкторского бюро «Парус». Род деятельности: оказание услуг в области обработки металла, конструирование и последующий серийный выпуск изделий собственной разработки из металла. Цвета фирменного стиля: оранжевый, черный, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Стоит задача - создание мульт. персонажа, как лица пользовательского интерфейса. Это должен быть запоминающийся, яркий образ, способный привлечь внимание и завлечь посетителя магазина к информационному киоску (в стиле персонажей мультфильмов «Лесная братва», «Ледниковый ...3D-графика15 заявокЗакрыт16 лет назад