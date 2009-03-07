Задача - создание (разработка) мультперсонажа, который в последующем будет переработан в 3d-модель и будет являться «лицом» пользовательского интерфейса, выполняя функции своеобразного гида по магазину (торговому центру). Это должен быть запоминающийся, яркий образ, способный привлечь ...