Придумать логотип для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен44 заявки1642 просмотра
#1$

Нужно придумать логотип для сайта 2рills.сom(некоторые буквы заменины кирилицей), и нарисовать в двух вариантах - большой и маленький (50px)

Обязательно, логотип должен содержать адрес сайта(2рills.сom)

16 лет назад
sergey86
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

Победитель конкурса

larden
43 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
Отличная работа. Быстро, качественно, креативно!
Отличный пример деловых отношений. Никаких вопросов не возникало. Пожеланий по доводке лого не было. Деньги переведены авансом после определения победителя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

larden
43 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Лого для сайта sushifood.com.ua

    $8

    Необходим логотип для сайта www.sushifood.com.ua - я лично представляю в стиле японского минимализма... (пример - мой же сайт www.sushihouse.com.ua) выдержать в японской тематике в минимализме...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Качественно отрисовать логотип в векторе

    $40

    Есть три варианта выполнить это задание: 1. Отрисовать красивый желтый "набалдашник" такси с шашечками в векторе - выкладывайте отрисованные варианты в виде GIF, сегодня же за самый лучший вариант в AI перечислю $15-20. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сообщество фотографов логотип

    $200

    Здравствуйте. Тема: сообщество фотографов. Домен: phocom.ru. Приветствуется красивая и интересная идеологическая абстракция. Цвета: умеренные (основной цвет сайта серо-голубой).

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создать логотип

    Нужно создать логотип по примеру существующего. Обращайтесь в ICQ: 847722, там дам пример что нужно сделать.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип для сайта

    $25

    Добрый день! Необходимо разработать логотип для магазина занимающегося продажей ножей(основное направление), фонарей и часов. Особенности: 1. Логотип может включать в себя элементы логотипов фирм производителей. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип для сайта курсов

    $50

    Необходимо создать логотип для сайта "SEO.KG" Обязательное присутствие и использование названия "SEO.KG" или "SEO" и надпись "Курсы поисковой оптимизации" или "Поисковая оптимизация сайтов". Сайт компьютерных, сео курсов оффлайн. Логотип должен быть простым, ...

    Логотипы и Знаки42 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Название для магазина по продаже конфет и мармелад

    $30

    Автор предложивший вариант, который будет выбран в качестве названия торговой марки бутика по продаже конфет и мармелада получит 30$, можно предлагать несколько вариантов. PS Креатифф приветствуется.

    Логотипы и Знаки44 заявки
    Закрыт
    16 лет назад