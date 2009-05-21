Логотип для портала ресторанов

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Завершен41 заявка1277 просмотров
#1$

Требуется логотип для портала о ресторанах, барах, кафе и др. заведений.

Логотип без фона, простой, но чтоб со вкусом.

Если возникнут вопросы, пишите в личку.

16 лет назад
lvcraft
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Победитель конкурса

Neznaikin
Denis Tolkodubov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
Отличный художник. Креативный, пунктуальный, работает оперативно. Очень доволен. Рекомендую.
Хорошо, когда все проходит быстро, отлажено, без проблем. Все так и было с этим проектом. Надеюсь он был не последним.

Заявки фрилансеров

Neznaikin
Denis Tolkodubov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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