Необходим логотип для сайта www.sushifood.com.ua - я лично представляю в стиле японского минимализма... (пример - мой же сайт www.sushihouse.com.ua) выдержать в японской тематике в минимализме...
Логотип для портала ресторанов
Требуется логотип для портала о ресторанах, барах, кафе и др. заведений.
Логотип без фона, простой, но чтоб со вкусом.
Если возникнут вопросы, пишите в личку.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $8Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Нужно придумать логотип для сайта 2рills.сom(некоторые буквы заменины кирилицей), и нарисовать в двух вариантах - большой и маленький (50px) Обязательно, логотип должен содержать адрес сайта(2рills.сom)Завершен16 лет назад
- $40
Есть три варианта выполнить это задание: 1. Отрисовать красивый желтый "набалдашник" такси с шашечками в векторе - выкладывайте отрисованные варианты в виде GIF, сегодня же за самый лучший вариант в AI перечислю $15-20. ...Завершен16 лет назад
- $200
Здравствуйте. Тема: сообщество фотографов. Домен: phocom.ru. Приветствуется красивая и интересная идеологическая абстракция. Цвета: умеренные (основной цвет сайта серо-голубой).Завершен16 лет назад
Нужно создать логотип по примеру существующего. Обращайтесь в ICQ: 847722, там дам пример что нужно сделать.Завершен16 лет назад
- $50
Нужно сделать логотип на основе существующего Из формата jpg в формате psd Бюджет 200 руб 1 деньЛоготипы и Знаки68 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Разработка логотипа для сайта, по предварительной договоренностиЗавершен16 лет назад
- $25
Добрый день! Необходимо разработать логотип для магазина занимающегося продажей ножей(основное направление), фонарей и часов. Особенности: 1. Логотип может включать в себя элементы логотипов фирм производителей. ...Завершен16 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип для сайта "SEO.KG" Обязательное присутствие и использование названия "SEO.KG" или "SEO" и надпись "Курсы поисковой оптимизации" или "Поисковая оптимизация сайтов". Сайт компьютерных, сео курсов оффлайн. Логотип должен быть простым, ...Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый день, интересует создание логотипа и корпоративного стиля для компании. Интересует сотрудничество только с юридическим лицом, оплата только безнал.Логотипы и Знаки48 заявокЗакрыт16 лет назад