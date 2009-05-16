Логотип студии web-разработок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт72 заявки2501 просмотр
#1$

Необходимо разработать логотип

для студии web-разработок «Микс Плюс»

Адрес сайта: mixplus.ru

Самое главное — это идея!

т.е. я должен увидеть в ваших работах креативную идею,

от которой потом будет дорабатываться логотип

если можно, то лучше показать как этот логотип будет выглядеть

допустим на визитке и на каком нибудь сайте(логотип в данном случае=разработчик сайта)

За все понравившиеся работы — я плачу ;)

Просьба для тех кто указывает "стоимость участия в конкурсе" пишите адекватную цену, подтвержденную вашим портфолио.

Для тех, кто готов поучаствовать в конкурсе бесплатно — Добро пожаловать!

За понравившееся работы естественно будут вознаграждения! + отзыв ;)

16 лет назад
Myxa_
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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