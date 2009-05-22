Логотип турфирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен63 заявки1811 просмотров
#1$

Логотип для турфирмы.

Стиль максимально простой, утончённый, но не пафосный (никакой связи с эксклюзивом и вип). Заказчик просит, чтобы была корона, но обычная, а не "шапкой". Никаких клипартов! Ваши вариации на тему принимаются с радостью.

Логотип в цвете, серый и чёрно-белый (для факса). Несколько разностилевых.

Финальное изображение в векторе. Оплата по факту.

16 лет назад
kiroleg
Олег 
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Koshur_Anna
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
Блестящее видение сути проекта. Отличные разностилевые логотипы. Рекомендую как прекрасного разработчика логотипов и фирстиля.
Четко поставленная задача, приятное общение и своевременная оплата. Рекомендую как отличного заказчика и буду только рада дальнейшему сотрудничеству )

Заявки фрилансеров

Koshur_Anna
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Лого для сайта sushifood.com.ua

    $8

    Необходим логотип для сайта www.sushifood.com.ua - я лично представляю в стиле японского минимализма... (пример - мой же сайт www.sushihouse.com.ua) выдержать в японской тематике в минимализме...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Придумать логотип для сайта

    $50

    Нужно придумать логотип для сайта 2рills.сom(некоторые буквы заменины кирилицей), и нарисовать в двух вариантах - большой и маленький (50px) Обязательно, логотип должен содержать адрес сайта(2рills.сom)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Качественно отрисовать логотип в векторе

    $40

    Есть три варианта выполнить это задание: 1. Отрисовать красивый желтый "набалдашник" такси с шашечками в векторе - выкладывайте отрисованные варианты в виде GIF, сегодня же за самый лучший вариант в AI перечислю $15-20. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сообщество фотографов логотип

    $200

    Здравствуйте. Тема: сообщество фотографов. Домен: phocom.ru. Приветствуется красивая и интересная идеологическая абстракция. Цвета: умеренные (основной цвет сайта серо-голубой).

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создать логотип

    Нужно создать логотип по примеру существующего. Обращайтесь в ICQ: 847722, там дам пример что нужно сделать.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип для сайта

    $25

    Добрый день! Необходимо разработать логотип для магазина занимающегося продажей ножей(основное направление), фонарей и часов. Особенности: 1. Логотип может включать в себя элементы логотипов фирм производителей. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип для сайта курсов

    $50

    Необходимо создать логотип для сайта "SEO.KG" Обязательное присутствие и использование названия "SEO.KG" или "SEO" и надпись "Курсы поисковой оптимизации" или "Поисковая оптимизация сайтов". Сайт компьютерных, сео курсов оффлайн. Логотип должен быть простым, ...

    Логотипы и Знаки42 заявки
    Закрыт
    16 лет назад