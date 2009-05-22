Логотип турфирмы

# 1 — $

Логотип для турфирмы.

Стиль максимально простой, утончённый, но не пафосный (никакой связи с эксклюзивом и вип). Заказчик просит, чтобы была корона, но обычная, а не "шапкой". Никаких клипартов! Ваши вариации на тему принимаются с радостью.

Логотип в цвете, серый и чёрно-белый (для факса). Несколько разностилевых.

Финальное изображение в векторе. Оплата по факту.