Логотип для веб-студии

# 1 — $

Название фирмы "4 diamonds"(ВЭБ СТУДИЯ) ,можно использовать как ключевые буквы А и D

Самый классный логотип куплю. Цену пишите. Порядочность гарантирую.

откровение по прозьбам трудящихся:

ДЛЯ НЕПОНЯТЛИВЫХ- бУКВЫ A И D КЛЮЧЕВЫЕ(ЕСЛИ ПОНАДОБЯТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ПОТОМУ ЧТО КЛЮЧЕВЫЕ.

оСОБЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НЕТ, ТАК КАК ЖДУ ВАРИАЦИЙ ИМЕНО ОТ КОНКУРСА

лОГО КОТОРЫЙ ПРИПАДЕТ К СЕРДЦУ, КУПЛЮ И БУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

и ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЮ ПОТОМУ ЧТО ЗНАЮ ЧТО ТАКОЕ "КИДАЛОВО" СОБСТВЕННЫЙ НА ВКУС!

могу отметить работы:

Никонов Евгений

Фирсова Ольга

Ковалев Артем

Савчук Александр(очень необычная работа)

Спасибо всем. Вы все старались. Все работы хорошие.