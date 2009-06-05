Фирма называется "Пресс-Штамп" и занимается металлобработкой: штапковкой, изготовлением штамповой оснастки. Предприятие небольшое, гибкое, достаточно высокое качество продукции. Требуется логотип, однозначно отражающий деятельность предприятия - штамповка. Например, пусть в лого будет тема матрицы и пуансона. ...
Логотип для веб-студии
Название фирмы "4 diamonds"(ВЭБ СТУДИЯ) ,можно использовать как ключевые буквы А и D
Самый классный логотип куплю. Цену пишите. Порядочность гарантирую.
откровение по прозьбам трудящихся:
ДЛЯ НЕПОНЯТЛИВЫХ- бУКВЫ A И D КЛЮЧЕВЫЕ(ЕСЛИ ПОНАДОБЯТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ПОТОМУ ЧТО КЛЮЧЕВЫЕ.
оСОБЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НЕТ, ТАК КАК ЖДУ ВАРИАЦИЙ ИМЕНО ОТ КОНКУРСА
лОГО КОТОРЫЙ ПРИПАДЕТ К СЕРДЦУ, КУПЛЮ И БУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
и ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЮ ПОТОМУ ЧТО ЗНАЮ ЧТО ТАКОЕ "КИДАЛОВО" СОБСТВЕННЫЙ НА ВКУС!
могу отметить работы:
Никонов Евгений
Фирсова Ольга
Ковалев Артем
Савчук Александр(очень необычная работа)
Спасибо всем. Вы все старались. Все работы хорошие.
Победитель конкурса
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