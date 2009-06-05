Логотип для веб-студии

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Завершен43 заявки2085 просмотров
#1$

Название фирмы "4 diamonds"(ВЭБ СТУДИЯ) ,можно использовать как ключевые буквы А и D

Самый классный логотип куплю. Цену пишите. Порядочность гарантирую.

откровение по прозьбам трудящихся:

ДЛЯ НЕПОНЯТЛИВЫХ- бУКВЫ A И D КЛЮЧЕВЫЕ(ЕСЛИ ПОНАДОБЯТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ПОТОМУ ЧТО КЛЮЧЕВЫЕ.

оСОБЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НЕТ, ТАК КАК ЖДУ ВАРИАЦИЙ ИМЕНО ОТ КОНКУРСА

лОГО КОТОРЫЙ ПРИПАДЕТ К СЕРДЦУ, КУПЛЮ И БУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

и ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЮ ПОТОМУ ЧТО ЗНАЮ ЧТО ТАКОЕ "КИДАЛОВО" СОБСТВЕННЫЙ НА ВКУС!

могу отметить работы:

Никонов Евгений

Фирсова Ольга

Ковалев Артем

Савчук Александр(очень необычная работа)

Спасибо всем. Вы все старались. Все работы хорошие.

16 лет назад
4diamonds
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Победитель конкурса

olka-zs
Ольга 
41 год
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
Сделала дизайн логотипа- быстро качественно-Локонично, а самое главное уловила именно то что было нужно.
Отличный заказчик! Приятно было работать, оплата своевременная. Рекомендую :)

Заявки фрилансеров

olka-zs
Ольга 
41 год
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад

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