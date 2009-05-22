Фирма называется "Пресс-Штамп" и занимается металлобработкой: штапковкой, изготовлением штамповой оснастки. Предприятие небольшое, гибкое, достаточно высокое качество продукции. Требуется логотип, однозначно отражающий деятельность предприятия - штамповка. Например, пусть в лого будет тема матрицы и пуансона. ...
Рестайлинг логотипа
Рестайлинг логотипа, изменение шрифта названия, графический элемент остается.... цветовая палитра....
в дальнейшем возможна доработка фирм бланка, визиток (корпоративных и индивидуальных)
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