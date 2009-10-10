Фирма называется "Пресс-Штамп" и занимается металлобработкой: штапковкой, изготовлением штамповой оснастки. Предприятие небольшое, гибкое, достаточно высокое качество продукции. Требуется логотип, однозначно отражающий деятельность предприятия - штамповка. Например, пусть в лого будет тема матрицы и пуансона. ...
Разработка лого
Нужно:
1. Логотип
2. фирменный шрифт (основной и вспомогателный)
3. стилистическая фактура (графические и имиджевые элементы)
4. фирменный блок
Сроки:
28 мая в 10:00 должны быть первые три варианта. Внесены поправки во все варианты (если потребуется) и предоставлены повторно к 16:00.
01.06.09 должны быть внесены все поправки в окончательный выбранный вариант.
Готовый вариант со всеми доработками предоставляется 03.06.09 в кривых.
Деятельность фирмы:
Терминалы приема платежей мобильной связи
Примеры словосочетаний и пожелания:
Будь на связи
Прием платежей
+ лого операторов и пр. (МТС, Мегафон, билайн, oriflame, faberlic, webmoney).
Целевая аудитория:
От 12 до 80 лет. В основном молодежь и средний возраст.
Требования к дизайну:
Логотип динамический, простой, яркие цвета. Стиль некричащий, спокойный.
Не упрощать до таких как МТС.
При виде его должно быть понятно, о чем он.
Должно быть отличие и наличие изюминки какой-то.
Как вариант, но не требование:
Цветок, где на каждом листе логотипы операторов
Кто может принимать участие:
Все желающие, кто понимает, что такое логотип и может обосновать свои идеи. Тех, кто делает красиво или «смотрится хорошо» без доводов, работы не принимаются.
Все должно быть со смыслом, а не так, что просто красиво.
Порядок отбора работ:
Работы принимаются только те, которые сделаны в Jpg, нормального разрешения, не менее 400х400 px, также, должен логически обоснованный дизайн, текстом. Должно быть не менее 3 разных вариантов.
Кол-во исполнителей:
Возможен отбор 3 исполнителей с одной идеей от каждого для предварительного отбора. После чего остается один, который дорабатывает понравившийся логотип.
После чего дорабатываются три варианта (если это требуется), выбирается один и дорабатывается. После чего оплата.
Если Вы решили участвовать, назначайте цену, после чего, если ваша цена подойдет, будете выбраны, как исполнитель и сможете начать работу. К 10:00 28 мая должны прислать свои работы на e-mail: [email protected] с указанием Ника на сайте, всеми контактными данными и письменным обоснованием своих идей.
Итог работ по выбору исполнителя будет: 01.06.09
Внимание! Всем, кто пожелал принять участие, был выбран, но не предоставли работы без объяснений, могут получить отрицательный отзыв.
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