Разработка лого

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок1101 просмотр
#1$

Нужно:

1. Логотип

2. фирменный шрифт (основной и вспомогателный)

3. стилистическая фактура (графические и имиджевые элементы)

4. фирменный блок

Сроки:

28 мая в 10:00 должны быть первые три варианта. Внесены поправки во все варианты (если потребуется) и предоставлены повторно к 16:00.

01.06.09 должны быть внесены все поправки в окончательный выбранный вариант.

Готовый вариант со всеми доработками предоставляется 03.06.09 в кривых.

Деятельность фирмы:

Терминалы приема платежей мобильной связи

Примеры словосочетаний и пожелания:

Будь на связи

Прием платежей

+ лого операторов и пр. (МТС, Мегафон, билайн, oriflame, faberlic, webmoney).

Целевая аудитория:

От 12 до 80 лет. В основном молодежь и средний возраст.

Требования к дизайну:

Логотип динамический, простой, яркие цвета. Стиль некричащий, спокойный.

Не упрощать до таких как МТС.

При виде его должно быть понятно, о чем он.

Должно быть отличие и наличие изюминки какой-то.

Как вариант, но не требование:

Цветок, где на каждом листе логотипы операторов

Кто может принимать участие:

Все желающие, кто понимает, что такое логотип и может обосновать свои идеи. Тех, кто делает красиво или «смотрится хорошо» без доводов, работы не принимаются.

Все должно быть со смыслом, а не так, что просто красиво.

Порядок отбора работ:

Работы принимаются только те, которые сделаны в Jpg, нормального разрешения, не менее 400х400 px, также, должен логически обоснованный дизайн, текстом. Должно быть не менее 3 разных вариантов.

Кол-во исполнителей:

Возможен отбор 3 исполнителей с одной идеей от каждого для предварительного отбора. После чего остается один, который дорабатывает понравившийся логотип.

После чего дорабатываются три варианта (если это требуется), выбирается один и дорабатывается. После чего оплата.

Если Вы решили участвовать, назначайте цену, после чего, если ваша цена подойдет, будете выбраны, как исполнитель и сможете начать работу. К 10:00 28 мая должны прислать свои работы на e-mail: [email protected] с указанием Ника на сайте, всеми контактными данными и письменным обоснованием своих идей.

Итог работ по выбору исполнителя будет: 01.06.09

Внимание! Всем, кто пожелал принять участие, был выбран, но не предоставли работы без объяснений, могут получить отрицательный отзыв.

16 лет назад
remenikomer
Леша 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Победитель конкурса

comoyoko
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик и работа понравились, будем работать ещё.

Заявки фрилансеров

comoyoko
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

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