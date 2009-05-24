Нужно перерисовать логотип по аналогии. Файл 1.jpg это то, что хотел клиент. Файл 2.jpg - это то, что нарисовали и то, что клиенту понравилось. Но. Шрифт нужен такой как в первом файле. И цветок без ...
Логотип сайта знакомств для взрослых
Необходимо нарисовать логотип сайта знакомств для взрослых!
PSD формат!
width 999px
height 300px
Оплата WebMoney 20 WMZ
Жду ваших предложений!
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