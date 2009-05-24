Логотип сайта знакомств для взрослых

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок179 просмотров

Необходимо нарисовать логотип сайта знакомств для взрослых!

PSD формат!

width 999px

height 300px

Оплата WebMoney 20 WMZ

Жду ваших предложений!

16 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
16 лет назад
$20
1 день
Большое спасибо Александру за то что очень быстро и оперативно выполнил тз на создание логотипа для сайта знакомств! Серьезно подошел к работе! Рекомендую!!!
Остался доволен заказчиком четко поставлена задача понял с 2-х слов оплата своевремено без задержек

Заявки фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
16 лет назад

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