Логотип для магазина продуктов

# 1 — $

Требуется логотип для продуктового магазина

Название - "Белорусские продукты"

Цвета - скорее всего, белорусский флаг...то есть красный-зелёный плюс можно использовать узор...

Нужно:

1. Фирменное написание - слово и графика

2. Логотип - то есть возможно - аббревиатура из Б и П и графика

Что может быть в логотипе -

1. Что-то ассоциируещееся с Беларусью

2. Продукты - мясо, кринка молока, картошка, птица...возможно - в лукошке...

Всё это должно ассоциироваться с деревней, хуторком, натуральными продуктами, Белоруссией...

Прошу отнестись творчески:) И публиковать работы - выбирать исполнителя по портфолио не готов...

Для этого не размещал бы конкурс!