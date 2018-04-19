Конкурс на разработку логотипа!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен48 заявок2444 просмотра
#1$

Уважаемые фрилансеры!

Объявляется конкурс на разработку логотипа интернет - магазина товаров для малышей Giraffo.ru. Победитель получает 50$.

На картинке должен быть изображен жираф+подпись с названием сайта.

Основные требования:

1.Линии должны быть плавными, не угловатыми

2.Жираф должен быть забавным и стильным

3.Не должно быть много лишних деталей

4.Необходимо учитывать особенности реального животного, т.е. рисунки где у жирафа будут лапы, а не копыта например, приниматься не будут.

5.Желательно использовать желтые, оранжевые, коричневые тона

6.Рисунок должен быть большого размера и хорошего разрешения

Если работа понравится, можно рассмотреть вопрос о дальнейшем сотрудничестве: о разработке дизайна сайта.

Победитель конкурса будет определен 09.06.2009!!!

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

Победитель конкурса

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Евгений - замечательный заказчик! Хорошо знает, что хочет получить в итоге, поэтому очень четко излагает все свои пожелания, что делает процесс сотрудничества с ним крайне удобным и значительно ускоряет его. Оплату он перечислил сразу же после получения логотипа, это честный и обязательный заказчик. Буду рада сотрудничать еще!))

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
16 лет назад

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