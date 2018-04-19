Состав фирменного стиля: 1. Цветовая концепция; 2. Название сети; 3. Шрифт; 4. Логотип. Сеть магазинов женской, мужской обуви, среднего ценового сегмента (1200 – 10000р., за пару). Расположен в ...
Конкурс на разработку логотипа!
Уважаемые фрилансеры!
Объявляется конкурс на разработку логотипа интернет - магазина товаров для малышей Giraffo.ru. Победитель получает 50$.
На картинке должен быть изображен жираф+подпись с названием сайта.
Основные требования:
1.Линии должны быть плавными, не угловатыми
2.Жираф должен быть забавным и стильным
3.Не должно быть много лишних деталей
4.Необходимо учитывать особенности реального животного, т.е. рисунки где у жирафа будут лапы, а не копыта например, приниматься не будут.
5.Желательно использовать желтые, оранжевые, коричневые тона
6.Рисунок должен быть большого размера и хорошего разрешения
Если работа понравится, можно рассмотреть вопрос о дальнейшем сотрудничестве: о разработке дизайна сайта.
Победитель конкурса будет определен 09.06.2009!!!
Победитель конкурса
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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