# 1 — $

Уважаемые фрилансеры!

Объявляется конкурс на разработку логотипа интернет - магазина товаров для малышей Giraffo.ru. Победитель получает 50$.

На картинке должен быть изображен жираф+подпись с названием сайта.

Основные требования:

1.Линии должны быть плавными, не угловатыми

2.Жираф должен быть забавным и стильным

3.Не должно быть много лишних деталей

4.Необходимо учитывать особенности реального животного, т.е. рисунки где у жирафа будут лапы, а не копыта например, приниматься не будут.

5.Желательно использовать желтые, оранжевые, коричневые тона

6.Рисунок должен быть большого размера и хорошего разрешения

Если работа понравится, можно рассмотреть вопрос о дальнейшем сотрудничестве: о разработке дизайна сайта.

Победитель конкурса будет определен 09.06.2009!!!