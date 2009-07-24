Логотип для эксклюзивной автомобильной марки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен79 заявок4321 просмотр
#1$

Однажды я уже объявлял конкурс и хочу сказать, что он себя оправдал. Победитель получил неплохую сумму, а я именно то, что хотел.

Поэтому объявляется очередной конкурс по созданию логотипа.

В Украине создается группой любителей новая автомобильная марка. Это эксклюзивные автомобили с необычным дизайном. Смесь ретро стиля с современным дизайном.

Марку назвали "Panthera"

Но логотип пока что не утвержден.

Требования к логотипу:

- Форма - герб (во вложении примерный его вид

- Основной рисунок - пантера с крыльями. Тут она должна быть нарисована типа как логотип Ягуара (тоже во вложении) либо как логотип Lamborghini. Очень нравится рисунок пантеры на рисунке во вложении.

- Обязательно присутствие на логотипе слова Panthera

Очень важно - никакого плагиата. Лого должен быть индивидуальным.

Осталась 1 неделя на сбор работ, которые участники не успели выложить. Пока принята одна работа, которая имеет лишь частичные элементы, которые нам понравились. Уважаемые участники, больше креатива!!!

P.S. Просьба уйти от закоса на логотип Lamborghini и Jaguar. Уж слишком похожи... Также большинство работ имеют какую-то "игрушечность". Просьба сделать упор на солидность и престиж марки.

Возможно увеличение бюджета!

16 лет назад
artemida_design
Артем 
41 год
18 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Победители конкурса

ToXa
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
Отличный логотип. Приятно, что человек рисует сам, а не выдает шаблоны и клипарты под своим соусом. Советую!
Отличный конкурс, поболе бы таких кто может заинтересовать такое количество участников..
raqystyle
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

Заявки фрилансеров

ToXa
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
raqystyle
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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