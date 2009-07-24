Логотип для эксклюзивной автомобильной марки

# 1 — $

Однажды я уже объявлял конкурс и хочу сказать, что он себя оправдал. Победитель получил неплохую сумму, а я именно то, что хотел.

Поэтому объявляется очередной конкурс по созданию логотипа.

В Украине создается группой любителей новая автомобильная марка. Это эксклюзивные автомобили с необычным дизайном. Смесь ретро стиля с современным дизайном.

Марку назвали "Panthera"

Но логотип пока что не утвержден.

Требования к логотипу:

- Форма - герб (во вложении примерный его вид

- Основной рисунок - пантера с крыльями. Тут она должна быть нарисована типа как логотип Ягуара (тоже во вложении) либо как логотип Lamborghini. Очень нравится рисунок пантеры на рисунке во вложении.

- Обязательно присутствие на логотипе слова Panthera

Очень важно - никакого плагиата. Лого должен быть индивидуальным.

Осталась 1 неделя на сбор работ, которые участники не успели выложить. Пока принята одна работа, которая имеет лишь частичные элементы, которые нам понравились. Уважаемые участники, больше креатива!!!

P.S. Просьба уйти от закоса на логотип Lamborghini и Jaguar. Уж слишком похожи... Также большинство работ имеют какую-то "игрушечность". Просьба сделать упор на солидность и престиж марки.

Возможно увеличение бюджета!