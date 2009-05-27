Нейминг и лого

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт48 заявок970 просмотров
#1$

Необходимо разработать название строительной организации, производство строй материалов, название должно вызывать только одну ассоциацию - качество, основная аудитория это обычные люди, которые делают ремонт дома, на даче.

В названии можно использовать иностранные символы и также название не обязательно должно отражать род деятельности

+ несколько эскизов логотипа.

Ваши варианты и предложения тут.

16 лет назад
wlzujadqi
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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