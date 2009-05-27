Нейминг и лого

# 1 — $

Необходимо разработать название строительной организации, производство строй материалов, название должно вызывать только одну ассоциацию - качество, основная аудитория это обычные люди, которые делают ремонт дома, на даче.

В названии можно использовать иностранные символы и также название не обязательно должно отражать род деятельности

+ несколько эскизов логотипа.

Ваши варианты и предложения тут.