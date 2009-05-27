Однажды я уже объявлял конкурс и хочу сказать, что он себя оправдал. Победитель получил неплохую сумму, а я именно то, что хотел. Поэтому объявляется очередной конкурс по созданию логотипа. В Украине создается группой ...
Необходим логотип для сайта
Необходим логотип для сайта размер 300Х100 красочный запоминающийся. Цены пишите в предложениях
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