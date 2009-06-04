Создать логотип для портала страхования
Логотип
Нужно разработать логотип, концепция на этих трех примерах.
Как лучше будет не знаю.
Поэтому выложил все три примера.
Нужен логотип в векторе плюс разработанная визитка.
Предложения цены жду от Вас.
Цвета как на логотипах.
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