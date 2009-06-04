Логотип

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Завершен38 заявок588 просмотров

Нужно разработать логотип, концепция на этих трех примерах.

Как лучше будет не знаю.

Поэтому выложил все три примера.

Нужен логотип в векторе плюс разработанная визитка.

Предложения цены жду от Вас.

Цвета как на логотипах.

16 лет назад
btreed
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$40
2 дня
Спасибо, все было сделано, так как я хотел, вовремя, быстро и качественно.
Отлично сработались. Приятно работать с человеком который не требует, а советуется и учитывает твое мнение. Оплата сполна и в срок. Рекомендую ВСЕМ!

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apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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