Придумать логотип магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт56 заявок2197 просмотров
#1$

Название у магазина Prestige market

Будут продаваться mp3, юсб флешки, цифровые фотоаппараты, винчестеры внешние...и тд

Лого должно быть не большим, как допустим как на онлайнере логотипы возле магазинов....он там будет размещаться тоже

через день-два выберу победителя....

16 лет назад
KURTo
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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