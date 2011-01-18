Разработка макета дизайна сайта для 1С-Битрикс

Существует корпоративный сайт компании (CMS - NetCat). http://conceptconsult.ru/

По возможности: перевод его на движок 1С-Битрикс, с сохранением всех данных, и желательно ссылочной структурой.

Если первый вариант не возможен, то требуется разработка шаблона дизайна сайта для 1С-Битрикс (Версия:Управление сайтом 9.5 – стандарт) (структура информационных блоков должна быть аналогична корпоративному сайту) Шаблон лучше всего в формате (.tar.gz) для автоматической загрузки.

Для тех кто заинтересуется основные вопросы:

Сумма?

Сроки?