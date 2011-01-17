Дизайн шапки сайта

Нужно нарисовать шапку сайта под готовый шаблон. Сайт учебного заведения.

В шапку нужно вставить логотип (есть его фотография - нужно привести в нормальный вид, возможно в вектор перевести), фотографию училища и его полное наименование с контактными данными (адрес, телефон).

В вложении вс необходимая информация - фото логотипа, фото училища, скриншот шаблона сайта, текст который надо вставить в шапку (текст можно вставить и не картинкой, а просто текстом - главное шрифт подобрать, написание и цвет).

Стоимость проекта - 500 руб.

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