Дизайн шапки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки174 просмотра

Нужно нарисовать шапку сайта под готовый шаблон. Сайт учебного заведения.

В шапку нужно вставить логотип (есть его фотография - нужно привести в нормальный вид, возможно в вектор перевести), фотографию училища и его полное наименование с контактными данными (адрес, телефон).

В вложении вс необходимая информация - фото логотипа, фото училища, скриншот шаблона сайта, текст который надо вставить в шапку (текст можно вставить и не картинкой, а просто текстом - главное шрифт подобрать, написание и цвет).

Стоимость проекта - 500 руб.

Пишите лучше не электропочту - [email protected]

14 лет назад
loader777
Игорь 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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