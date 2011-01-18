Создать сайт.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок227 просмотров

Нужно создать сайт по указанному шаблону на указанную тему оплата 3000р. работа срочная

14 лет назад
webzavod
Webzavod 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

sezik
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$200
2 дня
Всё сделали харашо пасибо.
Хороший заказчик! Приятно было работать, с оплатой без проблем. Рекомендую! Будем рады дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

sezik
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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