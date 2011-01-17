Нужно разработать дизайн, стиль сайта. На данном этапе интересует только идея. На выходе PSD-ик.
Flash конструктор
Необходимо создание Flash мастерской с пошаговой загрузки изображений, с возможностью просмотра и редактирования. Подробнее в ТЗ. Интересует цена и сроки.
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