Flash конструктор

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки176 просмотров

Необходимо создание Flash мастерской с пошаговой загрузки изображений, с возможностью просмотра и редактирования. Подробнее в ТЗ. Интересует цена и сроки.

14 лет назад
manager_elvos
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно натянуть дизайн сайта

    $40

    Добрый день! Нужно перенатянуть дизайн (дизайн есть) на интернет-магазин topdiva.com.ua. Он натянут непрофессионально. Стоимость - 40$. На все дополнительные вопросы отвечу в личке. Заранее благодарен.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно изменить дизайн сайта

    Здравствуйте! Есть сайт. Нужно поменять его дизайн. Подробности - выбранному исполнителю. Просьба цены не задирать. С уважением, Евгения

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработать сайт efimklimov.ru

    На главной странице создать ленту событий: поступившие обращения граждан и что было сделано по каждому обращению. Как был решен вопрос. Также у каждого обращения могут быть комментарии и прикрепленные файлы. (своего рода форум). Все ...

    MySQL
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработки по сайту

    $100

    Задача 1. Вынесение клиентского модуля Важно1: Об о всех действиях пользователя, должны приходить письма на почту [email protected] В данный момент приходит только информация о регистрации. Важно2: Везде обратная связь с ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходим редизайн существующего сайта

    Добрый день! Необходим редизайн существующего сайта www.solovei.info. Дизайн (без верстки) должен быть современным, но в то же время легким, не нагруженный графикой, подчеркивающий информативную направленность сайта. ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    $210

    Нужно разработать дизайн сайта для компании, которая занимается поисковой оптимизацией, раскруткой сайтов и интернет-маркетингом. Нужна 2 макета: стартовая страница – на ней будут новости как в блогах на Вордпресс, и внутренняя страница – обычная контентная ...

    WordPress
    Дизайн сайтов71 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн пары страниц сайта+логотип

    $100

    Небольшой сайт рекламной компании, нужен уникальный простой и красивый дизайн дизайн главной страницы и логотип. Затем страница авторизации страница для пользователя с левой частью для личных данных аккаунта и с правой для основного контента. Так ...

    CSS
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад