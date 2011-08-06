Дизайн для сайта
Доработки по сайту
Задача 1. Вынесение клиентского модуля
Важно1: Об о всех действиях пользователя, должны приходить письма на почту [email protected]
В данный момент приходит только информация о регистрации.
Важно2: Везде обратная связь с руководством должна быть заменена на обратную связь с администрацией клубе
Что ВАМ для этого нужно сделать:
1. нарисовать макет главной на которой не будет блока с модулем для клиентов. А только значок "вход для членов клуба",
2. отрисовать внутренние макеты, как показано на картинках ( архив клиентский модуль)
3.По верстке программированию вроде бы небольшие изменения
Обратная связь
Письма должны приходить на почту [email protected]
Как должно выглядеть смотреть в приложении (рис. Обратная связь) - это пример, нужно отрисовать дизайн
Страница http://www.clubmango.ru/6.kontakti.phtml
Задача 2.
Нужно сделать возможность привязки страниц к левому меню (как на странице http://www.clubmango.ru/yogapilates )
Наверное нужно это делать в ручном режиме, рисуя каждый раз макет
Требуется для разделов:
салон красоты
реабилитационный фитнес
Начать нужно с отрисовки значка и макета с боковым меню.
Укажите бюджет и сроки по задачам.
В предложение обязательно наличие ссылки для портфолио.
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