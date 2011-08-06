Доработки по сайту

Задача 1. Вынесение клиентского модуля

Важно1: Об о всех действиях пользователя, должны приходить письма на почту [email protected]

В данный момент приходит только информация о регистрации.

Важно2: Везде обратная связь с руководством должна быть заменена на обратную связь с администрацией клубе

Что ВАМ для этого нужно сделать:

1. нарисовать макет главной на которой не будет блока с модулем для клиентов. А только значок "вход для членов клуба",

2. отрисовать внутренние макеты, как показано на картинках ( архив клиентский модуль)

3.По верстке программированию вроде бы небольшие изменения

Обратная связь

Письма должны приходить на почту [email protected]

Как должно выглядеть смотреть в приложении (рис. Обратная связь) - это пример, нужно отрисовать дизайн

Страница http://www.clubmango.ru/6.kontakti.phtml

Задача 2.

Нужно сделать возможность привязки страниц к левому меню (как на странице http://www.clubmango.ru/yogapilates )

Наверное нужно это делать в ручном режиме, рисуя каждый раз макет

Требуется для разделов:

салон красоты

реабилитационный фитнес

Начать нужно с отрисовки значка и макета с боковым меню.

Укажите бюджет и сроки по задачам.

В предложение обязательно наличие ссылки для портфолио.