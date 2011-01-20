Косметические доработки сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок146 просмотров

Есть сайт, сделанный на шаблоне. необходимо изменить некоторые элементы шаблона - заменить цвета. Смотрите аттачмент...

Joomla
14 лет назад
giorgio
Говард 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

jostik
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Всё сделано хорошо. все пожелания старался учесть.
Сработали хорошо, оплата своевременная и в полном объеме

Заявки фрилансеров

jostik
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта (ювелирные изделия из янтаря)

    $100

    Нужен макет, но оперативно нужно нарисовать либо весь макет, либо шапку на первом этапе, которая будет приниматься в первую очередь Подыскивается исполнитель, который не занят другими проектами и сможет быстро и качественно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн для главной страницы сайта

    $50

    Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта. Предположительное длительное сотрудничество. Соглашение о работе только после просмотра набросков дизайна.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание фирменного стиля + логотип + сайт

    $1300

    Сайт - эвент компания. Должно быть всё красиво и максимально просто для клиентов, которые хотят заказать корпоративы и всякие эвенты... Требуется выдать цену за фирменный стиль + логотип - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта про спорт

    $150

    Описание в приложении 150$+15$ за внутр. срок 7 календарных дней на основной дизайн с даты прибытия логотипа и 7 календ дней на внутренние. предоплата 50$

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка интерфейса информационной системы

    Требуется разработать интерфейс информационной системы(сайт в интранет). Основное внимание на юзабилити, аккуратность, современность. О системе: система накапливает информацию из различных источников ( статьи в интернете, журналах, газетах) и позволяет ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для сайта по раскрутке групп в ВКонтакте.

    $250

    Нужно сделать дизайн для сайта занимающегося раскруткой групп в вконтакте. Нужен исполнитель с портфолио и опытом подобной работы. Исполнителя я выберу сам. Пожалуйста не нужно мне писать в личку, я сам все вижу.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Приватно для Smarteg Design

    $100

    Необходимо сделать дизайн главной сраницы + дизайн нескольких внутренних страниц для сайта. Все подробности - исполнителю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Подобрать клипарт (нарисовать) для разделов сайта.

    $15

    Работа для полуночников :) Сайт фрукто-овощной тематики. Нужно подобрать картинки для разделов (контакты, новости, услуги и т.д.) в соответствии с общей концепцией дизайна сайта. Всего 9-10 штук. Нужно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад