Дизайн для сайта
Косметические доработки сайта на Joomla
Есть сайт, сделанный на шаблоне. необходимо изменить некоторые элементы шаблона - заменить цвета. Смотрите аттачмент...
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