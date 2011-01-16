Разработка интерфейса информационной системы

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Закрыт21 заявка217 просмотров

Требуется разработать интерфейс информационной системы(сайт в интранет).

Основное внимание на юзабилити, аккуратность, современность.

О системе:

система накапливает информацию из различных источников ( статьи в интернете, журналах, газетах) и позволяет пользователям производить по этой информации поиск и аналитическую обработку.

Примерная структура страницы представлена на рисунке "пример.png" . Она не является окончательной, мы будем рады любым предложениям по ней.

Мы ищем не просто дизайнера, а человека, который будет постоянно следить за развитием системы(отвечать за удобство использования, внешний вид) до сдачи ее в промышленную экплуатацию.

Оплата предлагается следующая: разработка дизайна - фиксированная сумма, далее - почасовая оплата.

В предложениях, пожалуйста, указывайте обе суммы. Проект крупный, рассматриваться будут только предложения серьезный специалистов с опытом разработки подобных систем.

14 лет назад
sibedge
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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