Разработка интерфейса информационной системы

Требуется разработать интерфейс информационной системы(сайт в интранет).

Основное внимание на юзабилити, аккуратность, современность.

О системе:

система накапливает информацию из различных источников ( статьи в интернете, журналах, газетах) и позволяет пользователям производить по этой информации поиск и аналитическую обработку.

Примерная структура страницы представлена на рисунке "пример.png" . Она не является окончательной, мы будем рады любым предложениям по ней.

Мы ищем не просто дизайнера, а человека, который будет постоянно следить за развитием системы(отвечать за удобство использования, внешний вид) до сдачи ее в промышленную экплуатацию.

Оплата предлагается следующая: разработка дизайна - фиксированная сумма, далее - почасовая оплата.

В предложениях, пожалуйста, указывайте обе суммы. Проект крупный, рассматриваться будут только предложения серьезный специалистов с опытом разработки подобных систем.