UI/UX + дизайн для нестандартной торговой площадки

Доброго времени суток!

На большой проект требуется человек, который будет делать проектирование интерфейсов, user work flow и графический дизайн.

Ваша роль: сделать красивый дизайн сайта с конверсией лучшей в индустрии, пользоваться которым удобно.

Суть сайта - рыночная площадка со многими поставщиками и многими юзерами (типа www.momondo.com, www.ebay.com, www.amazon.com etc)

Если у Вас есть подходящий опыт и Вы любите находить эффективные способы повышения конверсии, хорошо знаете инструментарий UX/UI специалиста:

- напишите о своей загрузке на ближайшие 2 месяца

- условиях

- пришлите 2-3 наиболее релевантных примера из портфолио, где наличие требуемых навыков показано лучше всего

Спасибо