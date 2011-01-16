Добрый день. Нужно сделать шапку + лого для сайта. Тематика сайта - продажа изделий ручной работы. Это картины, изделия из дерева, ручной работы, вышевка и тп и тд. Шапка и лого ...
UI/UX + дизайн для нестандартной торговой площадки
Доброго времени суток!
На большой проект требуется человек, который будет делать проектирование интерфейсов, user work flow и графический дизайн.
Ваша роль: сделать красивый дизайн сайта с конверсией лучшей в индустрии, пользоваться которым удобно.
Суть сайта - рыночная площадка со многими поставщиками и многими юзерами (типа www.momondo.com, www.ebay.com, www.amazon.com etc)
Если у Вас есть подходящий опыт и Вы любите находить эффективные способы повышения конверсии, хорошо знаете инструментарий UX/UI специалиста:
- напишите о своей загрузке на ближайшие 2 месяца
- условиях
- пришлите 2-3 наиболее релевантных примера из портфолио, где наличие требуемых навыков показано лучше всего
Спасибо
Заявки фрилансеров
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