Нужно: шапка + несложный лого

Добрый день.

Нужно сделать шапку + лого для сайта.

Тематика сайта - продажа изделий ручной работы. Это картины, изделия из дерева, ручной работы, вышевка и тп и тд.

Шапка и лого - чтобы вписывалась в дизайн http://demo.hostcms.ru/. Дизайн сайта будет пока именно такой. Картинка в шапке такого же размера.

В шапке можно изобразить что то красивое, пейзаж например, а на нем разместить художника. можно что то на ваше усмотрение. главное чтобы шапка была "теплой" и не отталкивала. Можно флеш сделать, т.е. слайдами менять картинки.

Лого: так же под дизайн сайта. Написать в лого: Мое-ремесло.ру, чуть ниже Творчество без преград.