Сделать копию сайта на vamshop+дополнения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок211 просмотров

Нужно сграбить шаблон сайта djgid(точка)ru на движке vamshop и поставить на этот же движок. + Сделать его 3-х колоночным как оригинальный вамшоповский и добавить баннерный блок. Дизайн менять не надо, сам потом поменяю. Просьба указывать цену.

14 лет назад
world-company
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$100
5 дней
Отличная работа. Всё четко, в срок и с пониманием.
Солидный заказчик, знает чего хочет. Требовательный, четко задает условия. Хорош в общении, переговорах.

Заявки фрилансеров

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад