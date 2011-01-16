Нужен дизайн интернет магазина стартеров

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок261 просмотр

Нужен дизайн интернет магазина стартеров и генераторов. ТЗ исполнителю. Бюджет 200 у.е

14 лет назад
Gold-W3C
Валерий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

mc-cash
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
56 отзывов(-4)
14 лет назад
$200
2 дня
Дмитрий быстро и очень качественно сделал дизайн сайта который сразу же подошел, даже без мелких доработок. Честный и профессиональный исполнитель. Рекомендую!!!
Прекрасно сработались с Валерием. рекомендую как честного и порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

mc-cash
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
56 отзывов(-4)
14 лет назад