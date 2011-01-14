Здравствуйте.

Необходимо разработать дизайн сайта-каталога автозапчастей без верстки под Битрикс.

Я предоставляю детальное ТЗ. В ТЗ есть ориентировочные схемы страниц, которые показывают размещение блоков и кнопок. Отдельно в файле предоставляю общие требования к дизайну.

Необходимо будет разработать:

* концепцию главной страницы;

* главную страницу с результатом поиска по каталогу;

* страница личного кабинета пользователя;

* внутренние типовые страницы.

ТЗ и требования к дизайну прикреплены к проекту. Пароль на архив даю только предварительно выбранным кандидатам.

Бюджет: до 600 USD. Выбираю по соотношению цена / качество.

В ЗАЯВКЕ К ПРОЕКТУ УКАЗАТЬ:

1. Ваши контакты и есть ли возможность общения по скайпу;

2. Ссылки на 3 лучших работы с портфолио и их стоимость;

3. Сроки разработки дизайна.