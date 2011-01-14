требуется разработать дизайн и облагородить главную страницу сайта www.осушители.com.ua и основные 1-2 шаблона внутренних страниц движок сайта - joomla. предполагаю сделать что то типа такого сайта: http://www.ultimateair.co.uk/index.html но с бОльшей ...
Разработка шапки дизайна сайта
Есть лого, оно сейчас стоит посредине сверху сайта. Чтобы было красивее и насыщеннее, а также наполнение визуально общей информационной составляющей нужно вставить вместо куцего лого шапку.
В шапке должна быть отражена деятельность компании слева направо:
1. Оформление сделок в сфере недвижимости, поиск и оформление земельных участков
2. Архитектурное проектирование, план участка, дизайн интерьера
3. Строительство коттеджа, загородного дома
4. Системы коммуникации - газо, электро, водо-снабжение.
5. Отделочные работы.
6. В соответствии с разработанным дизайн интерьером - укомплектовать жилье - Материалы, оборудование, мебель
7. Сдача объекта хозяину.
8. Варианты инвестирования в недвижимость.
Возможно это будет монолитный коллаж, возможно прорисованный пейзаж. Это также может быть как статика, так и Flash анимация.
Просьба писать свое предложение, как бы защищая философию предложенного. а не в стиле "Обращайтесь, сделаю".
Сроки - 5-8 дней после принятия в проект.
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