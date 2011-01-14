Разработка шапки дизайна сайта

Есть лого, оно сейчас стоит посредине сверху сайта. Чтобы было красивее и насыщеннее, а также наполнение визуально общей информационной составляющей нужно вставить вместо куцего лого шапку.

В шапке должна быть отражена деятельность компании слева направо:

1. Оформление сделок в сфере недвижимости, поиск и оформление земельных участков

2. Архитектурное проектирование, план участка, дизайн интерьера

3. Строительство коттеджа, загородного дома

4. Системы коммуникации - газо, электро, водо-снабжение.

5. Отделочные работы.

6. В соответствии с разработанным дизайн интерьером - укомплектовать жилье - Материалы, оборудование, мебель

7. Сдача объекта хозяину.

8. Варианты инвестирования в недвижимость.

Возможно это будет монолитный коллаж, возможно прорисованный пейзаж. Это также может быть как статика, так и Flash анимация.

Просьба писать свое предложение, как бы защищая философию предложенного. а не в стиле "Обращайтесь, сделаю".

Сроки - 5-8 дней после принятия в проект.