Дизайн и верстка для интернет-магазина

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Закрыт11 заявок192 просмотра

Требуется Дизайнер на разовую удаленную работу по разработке и верстке дизайна для интернет магазина по продаже постельного белья. Ищем дизайнеров готовых сделать несложный качественный дизайн за не большую плату.Необходимо дизайн главной страницы и дополнительной.

Вверстка для движков amiro и bitrix.Срочность работы высокая.

14 лет назад
fabrit
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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