Приватный проект для Мудревского Сергея

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка118 просмотров

Необходим дизайн к сайту, на основе уже разработанного логотипа и ТЗ.

14 лет назад
Altmer
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Mudrevskiy
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$100
2 дня
Ну вот дошло дело и до сайта. Мои ожидания - оправдались. Всё отлично! :)
Снова отличное сотрудничество. Задачи были поставлены грамотно и чётко. Очень порядочный заказчик. Спасибо за достойную оплату.

Заявки фрилансеров

Mudrevskiy
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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