Переделка DLE шаблона под версию 9.2

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Закрыт6 заявок144 просмотра

Здравствуйте! Имеется шаблон, разработанный под DLE 8.5. Шаблон полностью рабочий. Нужно адаптировать шаблон под версию DLE 9.2. Обязательное условие – сохранить работоспособность встроенного в шаблон модуля слайд-шоу. Если хотите выполнить эту работу, пожалуйста, указывайте цены!

DLE
14 лет назад
svensen
Андрей 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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