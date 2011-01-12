Шаблон для IPB 3.1.4

Нужно сделать готовый к работе шаблон для форума на IPB 3.1.4

То что сейчас можно посмотреть тут: forum.betflop.com - форум работает на phpbb

Нужно нечто очень похожее. Просьба указывать стоимость и сроки.

Предложения скрыты.