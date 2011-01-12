Нужно сделать шапку сайта (шапку и низ)

Есть уже работающая интернет-аптека. Её дизайн вполне устраивает. К сожалению, дизайнер, который разрабатывал этот дизайн, не может больше работать. Поэтому ищется исполнитель, которому несколько раз в год будет даваться задание на доработку какой-то части дизайна. ...