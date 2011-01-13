Уникальный шаблон портальной структуры на DLE 8.5

Нужно 2-3 уникальных шаблона портальной структуры. Тематики разные. Сделать нужно с нуля. Движок DLE 8.5. Оставляйте свои предложения. Пример того, что хочется видеть, в прикрепленном файле. Оставляйте свои предложения. Выберу тех, кто предложит меньшую цену и покажет красивые примеры своих работ. Цена до 100 долларов.