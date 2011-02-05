Редизайн сайта и форм для заказа

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок273 просмотра

Требуется сделать РЕДИЗАЙН сайта в целом, и форм оформления заказа в нём. Подробности в приложении.

Идеальным кандидатом является специалист, который:

- Полностью вник в задачу и проанализировал существующий процесс заказа.

- Уже делал подобное и может продемонстрировать ссылкой на ОДНУ, самую лучшую свою работу по теме.

14 лет назад
wrc
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$200
9 дней
Проект выполнен. Спасибо.
Спасибо за очередную возможность работать над вашим проектом!

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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