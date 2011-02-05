Необходимо разработать дизайн сайта для IT компании.
Редизайн сайта и форм для заказа
Требуется сделать РЕДИЗАЙН сайта в целом, и форм оформления заказа в нём. Подробности в приложении.
Идеальным кандидатом является специалист, который:
- Полностью вник в задачу и проанализировал существующий процесс заказа.
- Уже делал подобное и может продемонстрировать ссылкой на ОДНУ, самую лучшую свою работу по теме.
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