Дизайн сайта партнерской программы + дополнения

Ищем дизайнера для редизайна сайта партнерской программы www.pozdravitel.net , а также для разработки дизайна для виджетов и другого инструментария партнерской программы.

основной упор на конвертацию услуг с новым дизайном.

дизайн должен быть простой удобный, и нести в себе серьозность нашей компании, тем самым не только привлекать новых партнеров но и потребителей нашими услугами.

Для потребителя наш сервис предоставляется в виде инструментов интеграции в сайты партнеры.

вот примеры некоторых из них:

php-клиент: http://pozdravitel.net/ourcards/index.php

виджеты:

http://www.pozdravitel.net/iframe2/index.php?partner=738&colback=ffffff&colblock=f8f9fd&coltext=000000&colanch=0030d9

http://www.pozdravitel.net/iframe3/index.php?partner=738&colback=ffffff&colblock=f8f9fd&coltext=000000&colanch=0030d9

и другие

в планах переделать все дизайны и оформить все в нормальном виде

сайт конкурента:

www.voicecards.ru и сайт их партнерских программ www.monetti.ru

ждем Ваших предложений и портфолио.