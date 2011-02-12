Интерисует целевая аудитория веб-местаров для нашей партнерской программы "Pozdravitel" сайт www.pozdravitel.net Рассмотрим все предложения
Поисковые системы (SEO)5 заявок
Закрыт
14 лет назад
Интерисует целевая аудитория веб-местаров для нашей партнерской программы "Pozdravitel" сайт www.pozdravitel.net Рассмотрим все предложения
Раскрутить приложение: http://vkontakte.ru/app1827558 набрать 2 000 000 пользователей Рассмотрим все предложения
Нужно сделать приложение для сайта вконтакте.ру приложение будет аналогом уже существующего: http://vkontakte.ru/app1827558 по структуре и оформлению примерно тоже самое. возможно будет другой дизайн. ...
Ищем дизайнера для редизайна сайта партнерской программы www.pozdravitel.net , а также для разработки дизайна для виджетов и другого инструментария партнерской программы. основной упор на конвертацию услуг с новым дизайном. ...