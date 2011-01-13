Нужен дизайн сайта (с техническим дизайном)

Нужен дизайн сайта по стилю похожий на raytar.ru

От исполнителя требуется владение техническим дизайном, если таких умений нет тогда проект не для Вас

Бюджет: 65$

Ищется дизайнер для постоянного сотрудничества есть еще 2 проекта 80$ и 90$, но этот проект уже "горит"