Необходимо разработать дизайн сайта для IT компании.
Нужен дизайн сайта (с техническим дизайном)
Нужен дизайн сайта по стилю похожий на raytar.ru
От исполнителя требуется владение техническим дизайном, если таких умений нет тогда проект не для Вас
Бюджет: 65$
Ищется дизайнер для постоянного сотрудничества есть еще 2 проекта 80$ и 90$, но этот проект уже "горит"
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