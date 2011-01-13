Разработка дизайна сайта

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Закрыт29 заявок286 просмотров

Занимаемся обновлением сайта, в данный момент статичный сайт www.maximus-arbalet.ru

переносится на шаблон http://way.netsite.in.ua

Нужен новый дизайна сайта: главная и другие разделы, банеры, шрифты, цвета и т.д.

14 лет назад
aqwe
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров