Приватно для Рябова Сергея (HTMLplus)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка115 просмотров

Дизайн нескольких страниц.

14 лет назад
VeMax
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

HTMLplus
Сергей 
32 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-2)
14 лет назад
$80
4 дня
Второй раз обращаюсь к Сергею. Во второй раз работа выполнена быстро и качественно. Как говорится, работал до финального результат. Проблем не было, все на достойном уровне.
Задача поставлена четко. Работу контроллировал в полной мере. Очень рад сотрудничеству с данным человеком.

Заявки фрилансеров

HTMLplus
Сергей 
32 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-2)
14 лет назад