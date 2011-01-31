Дизайн группы ВКонтакте

Требуется Дизайнер на разовую удаленную работу по разработке и верстке дизайна для интернет магазина по продаже постельного белья. Ищем дизайнеров готовых сделать несложный качественный дизайн за не большую плату.Необходимо дизайн главной страницы и дополнительной. ...