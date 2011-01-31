Дизайн группы ВКонтакте

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок194 просмотра

Здравствуйте.

В корпоративном стиле компании нужно оформить группу Вконтакте.

Группа уже есть.

Нужно создать меню, примерно такого вида:

- пункт 0

- подпункт 0

- подпункт 1

- подпункт 2

- пункт 1

- подпункт 3

- подпункт 4

- подпункт 5

- пункт 2

- "о компании"

Дизайн должен быть оригинальным, ярким, в то же время не агрессивным и вызывать доверие.

Дизайн меню должен быть оформлен "кнопками".

14 лет назад
bsline
Сергей 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
14 лет назад
$35
2 дня
Отличный дизайн группы Вконтакте! Спасибо за работу.
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи, справедливые замечания и моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
14 лет назад