Занимаемся обновлением сайта, в данный момент статичный сайт www.maximus-arbalet.ru переносится на шаблон http://way.netsite.in.ua Нужен новый дизайна сайта: главная и другие разделы, банеры, шрифты, цвета и т.д.
Дизайн группы ВКонтакте
Здравствуйте.
В корпоративном стиле компании нужно оформить группу Вконтакте.
Группа уже есть.
Нужно создать меню, примерно такого вида:
- пункт 0
- подпункт 0
- подпункт 1
- подпункт 2
- пункт 1
- подпункт 3
- подпункт 4
- подпункт 5
- пункт 2
- "о компании"
Дизайн должен быть оригинальным, ярким, в то же время не агрессивным и вызывать доверие.
Дизайн меню должен быть оформлен "кнопками".
Выбранный исполнитель
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