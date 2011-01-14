Требуется дизайн спортивного сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки348 просмотров

Требуется дизайн спортивного сайта, новостного.

Тематика: футбол.

Цветовая гамма: чёрная, градиент чёрного на фоне - таблица по центру.

14 лет назад
dimati82
Дмитрий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$75
2 дня

Заявки фрилансеров

dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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