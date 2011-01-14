требуется разработать дизайн и облагородить главную страницу сайта www.осушители.com.ua и основные 1-2 шаблона внутренних страниц движок сайта - joomla. предполагаю сделать что то типа такого сайта: http://www.ultimateair.co.uk/index.html но с бОльшей ...
Требуется дизайн спортивного сайта
Требуется дизайн спортивного сайта, новостного.
Тематика: футбол.
Цветовая гамма: чёрная, градиент чёрного на фоне - таблица по центру.
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