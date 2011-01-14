Дизайн сайта

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Закрыт31 заявка363 просмотра

Ищу вебдизайнера для создания дизайна сайта. Сайт связан с голосованием и там немного страниц. Хоум, внутренняя страница с категориями для голосования, страница с призами и формуляр для записи. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ), а также примерный бюджет. Работа достаточно срочная, надо начать работать с 17.01.

Агентствам и новичкам, пробующим свои силы просьба не беспокоиться

14 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад

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Нет заявок фрилансеров