Ищу вебдизайнера для создания дизайна сайта. Сайт связан с голосованием и там немного страниц. Хоум, внутренняя страница с категориями для голосования, страница с призами и формуляр для записи. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ), а также примерный бюджет. Работа достаточно срочная, надо начать работать с 17.01.

Агентствам и новичкам, пробующим свои силы просьба не беспокоиться