Дизайн-юзабилити интернет-аукциона

Здравствуйте!

Ищу гуру, который сможет помочь разработать psd-шаблоны для всех разделов интернет-аукциона.

Обязательно понимание юзабилити!

(Пример главной страницы и списка товаров во вложении)

Задача следующая:

Для вас уже есть готовые psd-макеты антернет-аукциона (главная, список товаров, добавление товара, карточка товара).

К сожалению это пока все что есть, остальное предстоит сделать вам.

Прорабатывая разные разделы аукциона, вам необходимо будет сделать юзабилити лучше, чем у конкурентов.

Буду принимать по 1 шаблону за раз. Сроки очень сжатые, как только увижу, что перестали работать - ищу нового исполнителя.

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ОБЩАЕМСЯ ГОЛОСОМ ЧЕРЕЗ SKYPE.

Работы много - оплата по договоренности.

БЕЗ ОПЫТА НЕ ПИСАТЬ. Только профи.

Оплата: Яндекс/Вебмани

ICQ: семь три семь три два два