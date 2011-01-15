Приватный проект дизайна сайта для ViacheslavAvtor

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Завершен1 заявка127 просмотров

Сделать дизайн сайта интернет-магазина электронных сигарет

14 лет назад
aka-absent
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

ViacheslavAvtor
Вячеслав 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$1100
3 дня
Отличная работа, качественно и в срок! Замечательная реализация идеи, четкий подбор цветовой гаммы, учтены все требования заказчика. Вячеслав, большое спасибо! Будем сотрудничать)
Работали с Александром над проектом. Работой остался полностью доволен! Александр спасибо! С Уважением!

Заявки фрилансеров

ViacheslavAvtor
Вячеслав 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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