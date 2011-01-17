Нужно сделать дизайн для магазина. www.9998494.ru/wl/clipboard01.jpg В таком стиле: http://www.eccarte.ru/ Нужно главную, текстовую, страницу каталога, страницу товара. Можно все стащить с TemplateMonster, только переделав цвета. Сроки - до 04.03.12 ...
Нужна качественная шапка сайта с лого.
Собственно нужна шапка для уже готового шаблона (вакантно только место под шапку с логотипом =)).
Шапка практически полный аналог шапки: http://msou.ru/.
Только там нужно слева сделать что то похожее на наш институт (фото дам), а справа логотип и собственно наши надписи.
Все нужно сделать быстро и качественно, обращаться только людям с опытом, так как тупо копированием не прокатит - рисовать тоже надо =).
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