Нужна качественная шапка сайта с лого.

Собственно нужна шапка для уже готового шаблона (вакантно только место под шапку с логотипом =)).

Шапка практически полный аналог шапки: http://msou.ru/.

Только там нужно слева сделать что то похожее на наш институт (фото дам), а справа логотип и собственно наши надписи.

Все нужно сделать быстро и качественно, обращаться только людям с опытом, так как тупо копированием не прокатит - рисовать тоже надо =).