Нужна качественная шапка сайта с лого.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок324 просмотра

Собственно нужна шапка для уже готового шаблона (вакантно только место под шапку с логотипом =)).

Шапка практически полный аналог шапки: http://msou.ru/.

Только там нужно слева сделать что то похожее на наш институт (фото дам), а справа логотип и собственно наши надписи.

Все нужно сделать быстро и качественно, обращаться только людям с опытом, так как тупо копированием не прокатит - рисовать тоже надо =).

14 лет назад
ArtDark
Артем 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kukuyok
Пётр 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Заказ был выполнен точно в срок, сделано всё качественно, как со стороны дизайна, так и со стороны кода. Только положительные отзывы, человек знает свое дело! =)
Свою работу я старался выполнить качественно. У заказчика претензий к результату не возникло - похоже, в понимании качества мы с ним в едином порыве сошлись)

Заявки фрилансеров

kukuyok
Пётр 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад